Pià convinto: “Osimhen e Lozano vanno aspettati, Mertens campione. Milik? Tenere giocatori scontenti può creare malumori”

João Batista Inácio Pià, procuratore sportivo ed ex calciatore del Napoli, è stato intervistato su Radio Kiss Kiss Napoli. Svariati gli argomenti su cui si è espresso il brasiliano, ecco quanto evidenziato da SpazioNapoli:

“Osimhen? Il nigeriano ha forza, velocità, senso del gol. ma gli va dato tempo. Sarà difficile all’inizio l’ambientamento in un calcio diverso. Giocatore forte, bisogna vedere l’impatto, va aspettato“.

“Mertens giocherà alto a destra? Il calciatore è predisposto al sacrificio. Dries gioca in quella posizione anche con il Belgio. Mertens deve essere libero di ultimi 30 mt, è lì che dà il meglio di sé, ma si adatterà”.

“Lozano? Può essere la stagione del riscatto. Il messicano è un ottimo giocatore, non ha potuto esprimersi con continuità. Napoli è una piazza che vuole tutto e subito, nel 4-2-3-1 avrà più possibilità, è giocatore forte. Da non perdere, deve essere messo in condizione“.

“Milik va ceduto? Inutili le minacce? Situazione delicata. Va trovata soluzione, è un giocatore che ha dato e ricevuto tanto. Tenere un giocatore di tale spessore ai margini crea inevitabilmente dei malumori. Prima si risolve la situazione, prima si lavora meglio“.