RAI – Giuntoli chiaro con Milik: l’attaccante della Primavera avrà più spazio di lui. Per Hysaj e Maksimovic mancano le cifre del rinnovo

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega ed esperto di calciomercato Ciro Venerato. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli ha consigliato ad Arek di non fare giochetti, anche perché non credo che la Juventus prenda un giocatore che è stato fermo un anno senza giocare.

Giuntoli è stato chiaro con Milik, gli ha detto che il Napoli a costo di far giocare l’attaccante della primavera, non farà giocare lui. A questo punto Arek deve valutare il suo futuro.

Maksimovic ed Hysaj, continueranno ad essere convocati da Gattuso, a differenza di Milik. I giocatori hanno dimostrato di volere il rinnovo, ma non si trova un accordo sulle cifre.

L’Everton si è defilato su Maksimovic: nella chiamata di ieri del tecnico di Reggiolo al patron azzurro si è parlato anche di lui, ma il mercato dei Toffees è bloccato dopo l’operazione James ed altre.

Il procuratore di Brekalo, che piace tanto a Giuntoli, è Ramadani, il problema però per lui è economico. La situazione del Napoli non è delle migliori in quanto può fare solo operazioni in prestito con diritto di riscatto e non obbligo.

Le voci relative ad Emerson Palmieri e Junior Firpo sono infondate. Per sostituire Koulibaly, solo Sokratis. Se parte Ghoulam, il possibile sostituto e Karbownik”.