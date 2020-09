Zinchenko, l’agente: “Se dovessimo inserirlo nella trattativa per Koulibaly ascolteremo la proposta del Napoli per vedere cosa fare”

Nel corso della trasmissione radiofonica Si gonfia la rete a cura di Radio Marte, è intervenuto Alan Prudnikov, agente del calciatore del Manchester City, Zinchenko. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Zinchenko nella trattativa Koulibaly? Lui è nei radar del Napoli, tre anni fa ci sono stati degli incontri, ma per questo bisogna chiedere all’agente di Koulibaly”

“Se il City mi chiamasse per inserire Zinchenko nella trattativa ascolteremo la proposta del Napoli e cercheremo di vedere cosa fare“.

“Matvienko? Buon giocatore, adesso in Ucraina abbiamo una generazione di giovanti talenti interessanti e lui rientra fra questi. Ottima scelta, non solo per il Napoli”.