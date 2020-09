Giuntoli al lavoro per vendere, difficilmente arriveranno altri uomini a disposizione di Gattuso

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Tuttosport, all’interno dell’edizione odierna, Gattuso sta lavorando con il gruppo che ha a disposizione conscio del fatto che difficilmente arriveranno volti nuovi. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha dato mandato a Giuntoli di vendere i calciatori in sovrannumero, in modo da sistemare il bilancio. Stesso destino anche per i calciatori che sembrano aver esaurito il proprio ciclo a Napoli, come Koulibaly o Milik. Finora per nessuno dei due è arrivata alcuna offerta ritenuta soddisfacente da De Laurentiis. Andranno inoltre sistemati i calciatori in esubero, come Younes, Ounas, Tutino e Llorente”.