Valdifiori: “A Napoli ho vissuto un anno bellissimo. Giocheremo contro una delle migliori squadre d’Italia”

Domani alle ore 18.00, allo Stadio San Paolo, il Napoli sarà impegnato in amichevole contro il Pescara. Tra le fila del club abruzzese c’è anche l’ex Mirko Valdifiori, transitato a Napoli nella stagione 2015/2016. Valdifiori, arrivato a Pescara durante questa sessione di calciomercato, è stato presentato oggi alla stampa. Ecco le sue parole riguardo la sua esperienza al Napoli.

“Non è la prima volta che torno a Napoli da ex, è già successo con le maglie di Torino e Spal, domani lo farò con quella del Pescara è sarà senz’altro piacevole. Lì ho vissuto un anno bellissimo, tra l’altro facendo l’esordio in Europa League, e in più ho ancora tanti amici che vi militano. In quella squadra c’erano tanti campioni e per me, che venivo da Empoli, ritrovarmi in un gruppo del genere è stato molto bello. Ma ora penso al Pescara e mi concentro solo su quella che per noi sarà la prima tappa di avvicinamento al campionato. Sarà una sfida difficilissima, contro una delle migliori squadre d’Italia e forse d’Europa, però andremo lì con convinzione e cercheremo di fare la partita, mettendo in campo quei concetti che ci ha trasmesso Oddo in questi primi giorni di lavoro”.