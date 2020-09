L’assemblea tra i venti club di Serie A, svoltasi oggi a Milano, si è conclusa con una decisione storica: le società hanno votato all’unanimità per la creazione di una media company che tratterà i diritti tv del campionato italiano.

Serie A, c’è il “sì” a Media Company e Fondi

La creazione di una media company, con il conseguente ingresso dei fondi di private equity nella società che si occuperà della vendita dei diritti tv della Serie A, è una svolta storica per il calcio italiano. Nonostante lo scetticismo di alcuni presidenti, tra i quali Lotito e De Laurentiis, tutte le venti società di Serie A hanno votato all’unanimità a favore della creazione di questa nuova media company.

Questa strada è stata portata avanti dal presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, che, al termine dell’assemblea, si ritiene soddisfatto della decisione presa. Per quanto riguarda le offerte ricevute, ancora non è stata presa nessuna decisione tra la cordata Cvc, Advent e Fsi (da 1,625 miliardi per il 10%) e Bain Capital con Nb Renaissance Partners (1,35 miliardi per il 10%). Sarà deciso quale offerta accettare soltanto durante la prossima assemblea – così come affermato anche da Aurelio De Laurentiis.

Secondo Paolo Dal Pino, il prossimo passo sarà quello di ammodernare gli attuali impianti sportivi e costruire nuovi stadi. Proprio domani, infatti, ci sarà l’approvazione della legge sugli stadi alla Camera. Un ulteriore passo in avanti per ridurre il gap con il resto dell’Europa.