Milik in fase di stallo con la Roma, si valutano piste all’estero: al primo posto c’è il Tottenham

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione inerente all’azzurro Arek Milik. L’attaccante, in scadenza di contratto, è stato a lungo corteggiato dalla Roma. Tuttavia, l’affare non potrà essere portato a termine se Dzeko non andrà prima alla Juve.

Ecco che il futuro dell’azzurro continua ad essere incerto ma è anche vero che oltre ad essere ricercato qui in Italia, gode anche di estimatori esteri. Primo fra tutti il Tottenham. La situazione è assai delicata e potrebbe andare di traverso al Napoli in quanto il polacco, essendo in scadenza, potrebbe liberarsi a parametro zero tra circa un anno.

