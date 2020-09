L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla situazione inerente a Faouzi Ghoulam. L’algerino non rientra più nei progetti del club azzurro e sarebbe in procinto di concludere la sua avventura a Napoli. Starebbe infatti trattando col club per la risoluzione del contratto.

La Premier League è la meta più ambita dal calciatore, lì dove lo attenderebbe il Wolverhampton.

