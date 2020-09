Dopo le smentite di ieri arrivano conferme circa l’accostamento di Denayer al Napoli, a riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La Rosea riporta che il calciatore avrebbe dato l’ok al trasferimento mentre il presidente del Lione, Aulas, ha chiesto una somma di 12 mln di euro. La trattativa per il momento resta in sospeso in quanto c’è prima il nodo Koulibaly da sciogliere.

