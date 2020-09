Nations League, le formazioni di Georgia-Macedonia: Elmas parte titolare

In occasione della seconda giornata di Nations League, questa sera l’azzurro Elif Elmas scenderà in campo da titolare con la sua Macedonia in occasione della sfida contro la Georgia valida per la gara di Lega C gruppo 2.

LE FORMAZIONI

Georgia: Loria; Kakabadze, Kverkvelia, Khotcholava, Mali; Kankava, Kvekveskiri; Okriashvili, Davitashvili, Kavaratskhelia; Kvilitaia.

Macedonia: Siskovski; Ristovski, Velkoski, Muslu, Alioski; Spirovski, Ademi; Trajkovski, Bardi, Elmas; Pandev

