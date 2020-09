Caso Koulibaly: il Napoli vuole una risposta definitiva dal City entro domani. De Laurentiis forte dell’interesse del PSG

Come specifica l’edizione odierna del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli cerca risposte definitive al più presto sul futuro dei calciatori più vicini all’addio: e dopo Allan ora c’è da piazzare un big come Kalidou Koulibaly. Secondo la testata, il Napoli tra oggi e domani si sarà aggiornato ulteriormente con l’agente del senegalese, Fali Ramadani, per cercare di perfezionare il passaggio di Koulibaly al Manchester City. Il patron De Laurentiis è deciso sulla cifra da sborsare: 70 milioni di euro sono il minimo per cedere il difensore.

Tra l’altro, il patron azzurro adesso è forte del nuovo interessamento del PSG, che una chiacchierata con la dirigenza azzurra, per cercare di arrivare proprio a Kalidou Koulibaly, la farebbe volentieri. È ancora tutto da scrivere nel capitolo dell’addio del senegalese, in ogni caso però una cosa sembra certa: un futuro sempre più lontano da Napoli.

