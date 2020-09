Rivoluzione totale in casa Napoli: sono 11 gli azzurri in uscita per De Laurentiis! Potenziale tesoretto di oltre 100 milioni

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del noto quotidiano Il Mattino, il Napoli punterà quest’anno ad attuare una rivoluzione in pienissima regola sul calciomercato, anche più grande di quanto sia stato immaginata. Durante il ritiro di Castel di Sangro, infatti, secondo la testata, De Laurentiis avrebbe parlato addirittura di 11 calciatori in uscita, anche se per ora è stato ceduto soltanto uno di questi, ovvero Allan. Il brasiliano, infatti, da sabato è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Everton.

Gli altri calciatori che De Laurentiis vorrebbe cedere sono Koulibaly, Ghoulam, Demme, Ounas, Younes, Ciciretti, Tutino e Milik. La situazione di Fabian Ruiz, Maksimovic e Hysaj è invece ancora in standby. Ma, soprattutto, se il mercato riserverà davvero milioni interessanti per tutti questi giocatori, allora il Napoli potrà davvero sperare in un tesoretto da ben oltre 100 milioni di euro

