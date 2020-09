Sky – L’addio di Koulibaly sbloccherà il mercato azzurro: pronti gli assalti a Boga, Veretout e Sokratis

Questa mattina, anche la redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. In sintesi, tutto gira intorno alla cessione di Kalidou Koulibaly e al tesoretto che potrebbe arrivare dall’addio del senegalese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare una nuova offerta del Manchester City, agli azzurri andrebbe una cifra tra i 70 e i 75 milioni di euro, bonus compresi.

Con questa cifra, il Napoli sbloccherebbe il suo mercato in entrata, e potrebbe presto portare una nuova offerta sul tavolo del Sassuolo per Jeremie Boga. L’esterno ivoriano è oggetto del desiderio azzurro, ma la dirigenza neroverde per lui ha sempre chiesto 40 milioni di euro: con l’addio di Kalidou, De Laurentiis potrebbe affondare. Ma non solo, perché il Napoli vuole a tutti i costi Jordan Veretout della Roma: il francese corrisponde all’identikit perfetto per sopperire alla cessione già avvenuta di Allan, ma bisogna convincere i giallorossi. In difesa, invece, per il buco lasciato scoperto dallo stesso Koulibaly, c’è l’esperto Sokratis Papastathopoulos, chiesto dallo stesso mister Gattuso. Operazione, questa, non semplicissima perché bisogna rescindere con l’Arsenal subito, anticipando la scadenza di contratto del 2021, ma neanche difficilissima siccome il calciatore pare fuori dal progetto dei Gunners.

