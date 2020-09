Sfuma il talento Riccardi al Napoli: la Roma lo presterà per un anno al Pescara

Il giovanissimo talento Alessio Riccardi, scuola Roma e di proprietà dei giallorossi, che sembrava vicino all’essere inserito nella maxi-operazione con il Napoli, non pare più destinato a vestire l’azzurro ma il biancazzurro.

Infatti, il centrocampista classe 2001 della Roma Primavera, sembra molto vicino al vestire la casacca del Pescara per la prossima stagione: il baby talento sembra vicino alla firma per il prestito fino al prossimo 30 giugno 2021, data di scadenza per la nuova stagione ormai cominciata salvo nuove e indesiderate complicazioni dovute al Coronavirus.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: