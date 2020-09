TMW – Il Manchester United piomba su Reguilon: anche Juventus e Tottenham sul terzino, Napoli defilato

Secondo quanto trapelato dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com, sull’esterno difensivo madridista Sergio Reguilon è piombato il Manchester United. Il terzino del Real Madrid, chiuso dai già affermati blancos Marcelo e Ferland Mendy, sarà ceduto ancora da Florentino Perez, che punta a fare cassa e a cedere lo spagnolo a titolo defintivo. E mentre il Siviglia ha bussato di nuovo per un prestito, i Red Devils sono pronti a offrire circa 25-30 milioni per il giocatore: scavalcherebbero dunque gli andalusi nella corsa all’esteo.

Inoltre, dalla Spagna fanno sapere che il giocatore non si muoverà se non sarà concessa la recompra. Anche Juventus e Tottenham, secondo i colleghi spagnoli di As, avrebbero chiesto informazioni.

