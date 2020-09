Petagna negativo al Coronavirus, ma un altro problema di salute ha frenato l’attaccante

Nonostante la notizia di qualche giorno fa, riguardante il terzo tampone negativo al Covid-19 per il nuovo centravanti azzurro Andrea Petagna, l’ex SPAL – che sembrava poter raggiungere gli azzurri in ritiro a Castel di Sangro – non ha potuto incontrare in Abruzzo i suoi nuovi compagni di squadra.

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, in occasione degli esami, al calciatore è stato evidenziato un valore che non gli permette ancora di tornare a svolgere l’attività agonistica. Vista, dunque, la condizione maturata, Petagna sarà quindi costretto a fare la conoscenza dei suoi nuovi compagni in occasione della ripresa delle sedute di allenamento presso il centro tecnico di Castel Volturno.

