Il Cagliari cerca esterni, anche Ounas in lista: spunta la valutazione del Napoli per l’algerino

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, il Cagliari è in cerca di nuovi esterni offensivi, e tra i vari nomi accostati c’è anche quello dell’algerino Adam Ounas. Il Napoli avrebbe fatto la sua valutazione per l’ex Nizza e Bordeaux, che rimane comunque in uscita. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Valutazione attuale, 12 milioni di euro, ma le trattative a questo servono, a limare le differenze, a ridurre le forbici, che a loro volta tagliano le differenze. Non sempre, spesso, soprattutto se c’è tempo a disposizione: e il mercato è appena cominciato“.

