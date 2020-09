De Laurentiis: “Siamo quello che mangiamo, grave che i valori nutrizionali non vengano insegnati nelle scuole. I genitori sono poveri ignoranti”

Durante il convegno “Una questione di gusto“, di natura enogastronomica, tenutosi al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, alla quale ha preso parte Aurelio De Laurentiis, lo stesso presidente del Napoli ha lasciato delle dichiarazioni in merito al modello di nutrizione del cittadino italiano medio. Certe sue parole, però, non sono passate inosservate:

“Noi siamo quello che mangiamo. Purtroppo non viene insegnato nelle scuole ciò che fa bene e ciò che fa male. I genitori, distratti dalle proprie attività lavorative, danno qualsiasi cosa ai propri figli. Il problema è culturale, molte volte i genitori sono dei poveri ignoranti“.

“La donna sente come un peso, culturalmente, il dover cucinare. Come fosse un loro dovere che non vogliono compiere. Forse anche per questo motivo molti grandi chef sono uomini e non donne, l’80% dei grandi chef nel mondo sono uomini. Magari perché negli uomini c’è una maggiore capacità riflessiva, o magari creativa, istintiva“.

