Come riportato dal collega di Sportitalia, Alfredo Pedullà, Napoli e Genoa sono arrivati ad un accordo per il trasferimento di Amin Younes in rossoblù.

C’è ancora da valutare la volontà del giocatore ed il suo gradimento per la destinazione, ma l’accordo tra le società, c’è.

Di seguito, il tweet del collega:

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: