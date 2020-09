RAI – Milik ha aperto le porte alla Roma, settimana giusta per chiudere il cerchio. In meno di 48 ore Allan all’Everton

Ciro Venerato, esperto di calciomercato e collega RAI ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sta succedendo che questa può essere la settimana giusta per chiudere il cerchio: Veretout – Under – Milik. Nuovi contatti tra Roma e Napoli, il Napoli ha abbassato le pretese: servono 15 milioni + bonus ed Under per Milik. Ci stiamo avvicinando sensibilmente. Veretout sarà un’operazione a parte“.

“Se Napoli e Roma chiuderanno il cerchio, Paratici andrà a prendere Dzeko al posto di Suarez. Dzeko firmerebbe per 7 milioni e mezzo e Suarez per 10 milioni e la Juventus preferisce l’attaccante giallorosso anche per motivi economici”.

“L’altra notizia è che Milik ha aperto le porte alla Roma, invece, in meno di 48 ore, Allan all’Everton; è già stato tutto limato”

“Il Napoli ha ribadito a Pastorello che Meret non verrà ceduto per ora e che non andrà via in prestito perché il Napoli non manda giocatori in prestito: venderà e basta. L’Inter non ha bloccato il portiere partenopeo, almeno per ora, ma tra un anno tutto può succedere”

“Il Napoli ha scelto l’erede di Koulibaly ed è Sokratis: non più Matvienko e Senesi. Il Napoli l’ha scelto perché economicamente è conveniente e perché fa al caso del Napoli. L’arrivo di Sokratis è legato all’addio di Koulibaly”

“Dovesse andar via Maksimovic, il Napoli non prenderà un altro difensore perché si può adattare Di Lorenzo come difensore centrale e Malcuit resterebbe come terzino”

“C’è stata la visita di Pastorello a Castel di Sangro: si è parlato di Meret, Candreva ed Acerbi. Il Napoli ha chiesto all’agente se quest’ultimo ha rinnovato ed i partenopei hanno contattato la Lazio che valuta il difensore 15 milioni. Valutazione un po’ alta per il Napoli che ha mollato il cavo“

