Nicolas Higuain: “Mio fratello non giocherà più in Italia. Passando dal Napoli alla Juve ha migliorato la sua carriera, nessun rimpianto”

Nicolas Higuain, fratello ed agente di Gonzalo Higuain, attaccante ex Napoli in forze alla Juventus, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Tuttosport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Nicolas la sensazione è che la Juventus abbia fatto uno sforzo enorme per acquistare Gonzalo dal Napoli per 90 milioni ed ora ne stia facendo un altro per firmare il divorzio, è così?

“Sicuramente la Juventus nel 2016 ha fatto uno sforzo importante, mio fratello ha ancora un anno di contratto, ma la società e Pirlo hanno deciso di arrivare all’addio e quindi dobbiamo trovare una rescissione che rappresenti un buon accordo per tutti”

Che idee ha Gonzalo per il post Juventus?

“Abbiamo ricevuto tanti sondaggi da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina, USA. Molte proposte ma valuteremo con calma. Due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia e mai al Boca Juniors, è cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali, quella voce è una cavolata enorme, come quella che potrebbe smettere. Non è ancora il momento, ha voglia di giocare, si sente forte di testa e di fisico. Vuole giocare ancora e all’estero, per quanto lo deciderà lui“

Dopo il confronto con Pirlo, suo fratello o anche lei, non avete mai pensato “Chi ce l’ha fatto fare?”

“Siamo sempre convinti di aver fatto la scelta giusta. Parlano i numeri: passando dal Napoli alla Juventus Gonzalo ha migliorato la sua carriera vincendo 3 scudetti ed il primo anno ha sfiorato la Champions perdendo solo in finale. La stagione dopo è stato eliminato dal Real Madrid con decisioni strane, senza contare l’amore che gli hanno sempre dimostrato i tifosi. Nessun rimpianto, non scherziamo“

Ha più parlato con De Laurentiis?

“No, anche perché di cosa potremmo parlare? Di cinema?“

