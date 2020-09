Sky, Marchegiani: “Aspetto Osimhen con grande curiosità. Il Napoli parte indietro, non è da scudetto”

Il collega Luca Marchegiani, ha parlato ai microfoni di Sky ed ha espresso la sua opinione sul Napoli in base agli acquisti e le cessioni dei partenopei. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Osimhen lo aspetto con grandissima curiosità, può far benissimo in Italia e nel Napoli. Il Napoli non lo so, è un passo indietro rispetto alle squadre che possono provare a vincere lo scudetto. Viene da un’annata controversa, la fase di Gattuso ha ridato fiducia, il Napoli ha avuto buona efficacia ma non ha avuto la continuità cui eravamo abituati”.

“Parte un pochino dietro, se continuerà a migliorare chissà. Ha perso calciatori importanti. Mi preoccupa la non eccellenza di altri calciatori, determinati nel periodo Sarri, penso a Koulibaly. Queste sono le incognite, per questo motivo non la metto tra le pretendenti allo scudetto”

