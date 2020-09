Il Napoli chiede scusa sui social: “Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa 1990. Ci scusiamo con Diego ed i tifosi”

Ha fatto molto scalpore il post su Facebook di Diego Armando Maradona in cui il Pibe de Oro si diceva dispiaciuto in merito alla dimenticanza del Napoli di un post celebrativo della vittoria della Supercoppa del 1990 ai danni della Juventus per 5-1.

Non si è fatta attendere la risposta del Napoli sui social che ha così affermato:

“Maradona ha ragione. Ci siamo dimenticati di ricordare la vittoria della Supercoppa contro la Juventus del 1990. Ci è sfuggita la data della ricorrenza. Ricordiamo tutte le date importanti come questa! Ci scusiamo con i tifosi e con Diego”.

Ricordiamo, ovviamente, che si è trattata di una semplice dimenticanza in quanto la SSC Napoli è sempre sensibile al ricordo di date come queste che hanno reso grande la storia della società.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: