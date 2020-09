Sky – Gaetano, rinnovo e poi nuovamente in prestito: è corsa a due tra Pisa e Cremonese

Come riportato dal collega Sky Gianluca Di Marzio, Gianluca Gaetano è vicino al rinnovo con il Napoli.

Rinnovo che non impedirà alla società azzurra di girarlo nuovamente in prestito in Serie B. Cremonese e Pisa lo contendono, queste le parole del collega:

“(Su Gaetano, ndr) c’è anche il Pisa: la formazione nerazzurra punta con decisione il ragazzo, conteso anche dalla Cremonese che vorrebbe rinnovare il prestito anche per la prossima stagione”.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: