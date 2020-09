De Laurentiis sulla pizza: “La contrapposizione tra pizza napoletana e romana è una caz***a: la pizza è pizza e ognuno la fa come vuole!”

Durante il convegno speciale di quest’oggi, “Una questione di gusto“, al Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, il presidente Aurelio De Laurentiis ha partecipato per rispondere a delle domande anche di natura gastronomica. È risaltata all’orecchio una bella dichiarazione sul simbolo culinario napoletano, italiano, per antonomasia: la pizza!

“Nel 1889 la pizza diventa finalmente quella che conosciamo oggi, con il tricolore: mozzarella pomodoro e basilico. Non so per quale motivo, si crea sempre una contrapposizione tra pizza romana e napoletana: è una grande caz***a. La pizza è pizza, ognuno la fa come vuole“.

