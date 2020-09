Boga richiesto in Italia ed Europa, Tuttosport: il Napoli ha una tattica per convincere il Sassuolo

Jeremie Boga, ai primi posti nella lista del mercato azzurro, è desiderato da mezza Serie A e non solo. L’edizione odierna di Tuttosport ne fa il punto:

“Anche il Rennes si è messo in coda, con mezza Serie A capeggiata dal Napoli. Gli azzurri hanno la carta Ounas per convincere la dirigenza neroverde. Il club emiliano ha già preso Schiappacasse ma si è detta che farà partire i suoi gioielli solo in caso di offerte importanti”.

