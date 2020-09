KKN – Palladino: “Papastathopoulos ama l’Italia e ci tornerebbe volentieri. Sono pronto a fare da Cicerone per lui a Napoli”

Raffaele Palladino parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Papastathopoulos non mi ha ancora scritto, l’ho sentito poche settimane fa ma forse non c’era ancora niente in ballo. Sokratis ama l’Italia e ci tornerebbe volentieri, questo lo so per certo“.

“Ho fatto da Cicerone ad altri giocatori che sono passati per Napoli, ovviamente lo farei anche in questo caso“

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: