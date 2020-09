GdS – Si raffredda la pista Llorente al Genoa: si lavora per il ritorno di Pavoletti in rossoblù

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Genoa raffredda la pista che porterebbe Llorente in rossoblù in seguito ad un’altra operazione che vedrebbe il ritorno a Genova di Leonardo Pavoletti.

Altra conoscenza in casa Napoli e punta di diamante del Cagliari, Pavoletti è pronto a rimettersi in gioco dopo una stagione molto sfortunata che lo ha visto fermo ai box per ben due volte (con due lunghi stop).

Nonostante il rinnovo di Mattia Destro, il Genoa fa sul serio per riportare Pavoletti in rossoblù e lascia in stallo Llorente al Napoli.

