Tuttosport – Aumenta la concorrenza per Jeremie Boga: l’esterno ivoriano è ora nel mirino del Bayer Leverkusen

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Jeremie Boga è finito prepotentemente nel mirino di molti top club europei.

In pole position c’è, ovviamente, il Napoli, con l’Atalanta alla finestra e da poche ore si è fatto forte l’interesse del Bayer Leverkusen.

Il Sassuolo resta fermo sulla valutazione iniziale del giocatore: servono 40 milioni di euro per non vedere più vestire la maglia neroverde a Jeremie Boga nel corso della prossima stagione; in caso contrario, resterà alla corte di Roberto De Zerbi.

