CdS – Jorge Mendes sonda il mercato per Faouzi Ghoulam

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna dei colleghi del Corriere dello Sport, il potente procuratore Jorge Mendes è al lavoro per restituire un’altra opportunità a Faouzi Ghoulam nel panorama europeo.

L’agente portoghese discute con il Wolverhampton per far sì che il terzino algerino (in uscita dal Napoli che aspetta la sua cessione prima di definire l’accordo con Karbownik) possa approdare in Premier League nella prossima stagione.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: