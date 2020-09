Accostato al Napoli a più riprese, Timothy Castagne ad un passo dal vestire la maglia del Leicester

Come riportato dal collega Fabrizio Romano, il Leicester City è in uno stato di trattativa avanzata per portare Timothy Castagne a vestire la maglia dei foxes nella prossima stagione.

Il nome dell’esterno belga dell’Atalanta è stato accostato a più riprese al Napoli, ma, Castagne è ora prossimo a trasferirsi in Premier League.

Le cifre dell’affare tra Leicester ed Atalanta si aggirano attorno ai 25 milioni di euro.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: