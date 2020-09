Caruso, Sindaco di Castel di Sangro: “Mai avute preoccupazioni durante il ritiro. Si sono fatte cose qui che altrove non sono state possibili”

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha parlato ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo nella fase finale del ritiro, si sono fatte cose qui a Castel di Sangro che altrove non sono state possibili. Si è potuto rendere tangibile ciò che spesso non si è potuto fare altrove, penso già alla Coppa Italia spesso davanti anche alla vostra postazione“.

“Un grazie lo rinnovo ai giornalisti, avete speso bene parole per il nostro impegno ed avete riportato quelli che erano i messaggi da riferire alla comunità dei tifosi. Non tutti hanno avuto la soddisfazione di godere del ritiro, ma i tanti che sono arrivati a Castel di Sangro non si sono pentiti di essere venuti qui e chi è rimasto a casa è stato comunque protagonista”

“Preoccupazioni serie non ne ho mai avute durante il ritiro. Da un’analisi sommaria della situazione ho ritenuto che andasse come effettivamente è andata e questo lo si deve all’autodisciplina ed anche al lavoro dei sanitari. C’è stato solo uno spiacevole episodio di positività ai controlli che ha destato preoccupazioni ma è stato subito arginato”.

