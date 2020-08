Anche Gattuso nel torello di inizio allenamento: risate, richiami e colpi di tacco

Gennaro Gattuso sempre più coinvolto con i suoi ragazzi. Durante questi primi otto giorni di ritiro l’abbiamo visto dare cinque a destra e manca, salutare, elogiare, rimproverare e motivare i suoi ragazzi. Lasciandosi sfuggire anche qualche espressione colorita.

Nell’allenamento di questa mattina Ringhio si è reso protagonista insieme ai suoi calciatori del torello. Divertimento, risate, due colpi di tacco, ma anche qualche rimprovero, qualche consiglio su come far girare meglio la palla. Non solo: con un passaggio che somigliava più a una cannonata ha colpito Victor Osimhen.

