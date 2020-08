Sky – Linea verde per la nuova difesa del Napoli: chieste ulteriori informazioni alla Juve per Romero, piace Senesi del Feyenoord

In base a quanto riferisce quest’oggi Sky Sport, durante i suoi programmi d’informazione, il Napoli starebbe sposando una cosiddetta “linea verde” per quella che sarà la difesa della nuova stagione. Ciò in virtù delle possibili cessioni di Kalidou Koulibaly e di Nikola Maksimovic. Infatti, gli azzurri sarebbero ancora vigili sui profili del 22enne argentino Cristian Romero della Juventus e del connazionale 23enne Marcos Senesi del Feyenoord. È possibile leggere testuali parole, infatti, durante le trasmissioni:

“Nuovo tentativo per Romero per la difesa. Piace anche il classe 1997 Senesi del Feyenoord“.

