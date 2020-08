Petagna negativo al terzo tampone per il Covid-19: l’attaccante è atteso a Castel di Sangro martedì

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il nuovo attaccante del Napoli arrivato dalla SPAL, Andrea Petagna, trovato positivo qualche giorno fa al Coronavirus e che non è potuto partire per il ritiro di Castel di Sangro, sarebbe ora negativo al terzo tampone.

Come riferisce Sky, invece, adesso l’attaccante è atteso proprio nella località abruzzese nella giornata di martedì, dove raggiungerà i compagni per i giorni finali della preparazione a Castel di Sangro.

