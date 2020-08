Ci sarebbero novità riguardo la guida della Primavera del Napoli. Dopo il rifiuto di Giancarlo Riolfo, ecco spuntare un’altra idea: si tratta di un ex Milan!

“Giancarlo Riolfo dice no alla proposta del Napoli per allenare la Primavera: l’ex tecnico del Carpi è il prescelto di Aldo Spinelli per guidare il Livorno. Ora il Napoli pensa ad Alberto Gilardino come nuovo allenatore dell’U19 azzurra”.

