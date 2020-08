Milik-Juventus, il Mattino: Giuntoli insiste su Bernardeschi come contropartita

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Mattino, Giuntoli sarebbe tornato alla carica per portare in azzurro Federico Bernardeschi.

A quanto pare Milik non avrebbe ancora deciso del suo futuro. Ma in queste ore, oltre che parlare con l’agente di Under, c’è stata una nuova chiamata a Raiola. Giuntoli starebbe ancora tentando di portare Bernardeschi in azzurro, inserendolo come contropartita nell’operazione Milik-Juventus. Tuttavia, l’ex viola continua ad avere tentennamenti. Inoltre, non intende spalmare i 4 milioni netti di ingaggio che prende alla Juventus, ritenuti alti dal Napoli.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: