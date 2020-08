Maksimovic vuole il rinnovo col Napoli, ma c’è distanza tra le due parti: nei prossimi giorni Ramadani parlerà con ADL

Come riporta quest’oggi sulle sue pagine il quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli – attivissimo sul mercato ma anche sul fronte rinnovi – starebbe cercando di sbrogliare la matassa legata allo stopper serbo Nikola Maksimovic. Grande seconda parte di stagione passata per il 19 azzurro, che sembrava vicino al rinnovo fino al 2025, ma la strada per prolungare il contratto col Napoli s’è fatta in salita: il motivo è la distanza economica tra le due parti, col serbo che ha chiesto un ingaggio più elevato al patron Aurelio De Laurentiis.

Il procuratore di Maksimovic, l’agente Fali Ramadani, incontrerà presto il numero uno azzurro al fine di trovare l’accordo decisivo per proseguire il rapporto, altrimenti sarà addio. L’obiettivo di Nikola, però, è quello di continuare la propria esperienza in azzurro, e l’ha ribadito al suo manager, ma i prossimi giorni saranno da dentro o fuori. Sarà questione da risolvere in poco tempo.

