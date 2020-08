Koulibaly stufo del tira e molla con il City, GdS: vuole certezze sul suo futuro. La risposta del Napoli

Il futuro di Kalidou Koulibaly in azzurro è in bilico. Il tira e molla con il Manchester City sta facendo spazientire il calciatore, che vorrebbe risposte certe. A riportarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Voci interne raccontano della rabbia del difensore, che avrebbe chiesto ai dirigenti chiarimenti sul suo futuro. Lo avrebbe fatto usando toni pacati, ma decisi. Questa situazione non l’aiuta e gli starebbe creando difficoltà a concentrarsi sul lavoro. Gli è stato risposto di stare tranquillo in quanto ha un contratto che lo lega al Napoli per altri tre anni.

Koulibaly si è sempre dimostrato pronto ad accettare le decisioni del club, adesso però è stanco di aspettare. Vuole risposte certe, senza più rinvii.

