Allan-Everton, manca solo la firma: salutati i compagni di squadra. Ecco quanto incassa il Napoli

Ormai manca pochissimo, Allan è ad un passo dal vestire la maglia dell’Everton. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ci dà gli ultimi aggiornamenti al riguardo.

Allan si trasferirà a Liverpool per vestire la maglia dell’Everton. Da venerdì è a Napoli, ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro dopo aver evitato il triangolare amichevole, di comune accordo con la società. L’operazione si aggira intorno al 30 mln di euro, di cui 23 mln di base fissa, 2 di bonus e altri 5 mln. Il brasiliano ha già salutato tutti in ritiro e aspetta solo il via libera per poter partire e apporre la firma sul contratto. I legali sono al lavoro per risolvere gli ultimi cavilli burocratici.

