ADL su tutte le furie, La Stampa: Pirlo ha chiesto a Milik di aspettare un anno e andare alla Juve da svincolato

Arkadiusz Milik non rientra nei piani del Napoli e per questo andrà via nel corso di quest’estate. La Juventus ha da tempo un accordo con l’attaccante polacco, ma Andrea Pirlo preferirebbe Edin Dzeko. Per l’ex-Ajax, dunque, potrebbe definirsi un futuro in casa Roma.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Stampa, l’allenatore bianconero avrebbe telefonato al polacco, chiedendogli di aspettare un anno per poi poter approdare a Torino da svincolato.

La reazione del patron azzurro non sarebbe stata delle migliori. Aurelio De Laurentiis si sarebbe infuriato a tal punto da tenerlo in tribuna per tutta la stagione, nel caso in cui non andasse via.

