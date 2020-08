A distanza di un’ora dall’amichevole triangolare contro Castel di Sangro CEP e L’Aquila per il Napoli, la SSC Napoli, tramite il suo profilo Twitter e sul sito internet ufficiale, ha annunciato l’ampliamento dei posti a disposizione sugli spalti per assistere al match: 280 posti in più. Di seguito il tweet ufficiale, da qui prendere il link per procedere all’acquisto:

Comunicato della SSC Napoli su numero di posti ampliati dello Stadio Patini.

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 28, 2020 PROGRAMMA TRIANGOLARE 28/08

Gara 1: h. 17:30 Castel di Sangro vs ASD L’aquila 1927

Gara 2: h. 18:30 SSC Napoli vs perdente Gara 1

Gara 3: h. 19:30 SSC Napoli vs vincente Gara 1

