LIVE – Triangolare, Napoli-Castel di Sangro 8-0: Politano (2), Di Lorenzo Milik (2), Koulibaly, Younes e Gaetano in gol! Romito para un rigore a Younes

25′ – Rigore per il Napoli! Younes steso in area. Il tedesco si incarica della battuta ma il portiere Romito para la conclusione!

24′ – Palo del Napoli! Tuffo di Milik che colpIsce il pallone di testa a portiere battuto: palla sul legno.

23′ – Gol del Napoli! Sono 8! Younes recupera palla e serve Milik, il polacco calcia con il sinistro, para il portiere ma sulla respinta Politano segna di testa.

22′ – Ancora gol del Napoli! Younes serve con un filtrante in area Gaetano, il classe 2000 con il destro non sbaglia! 7-0

19′ – Younes! Anche il tedesco il gol! Grande progressione del solito Di Lorenzo che sulla destra entra in area e serve il compagno in area, dribbling ai danni di un avversario e destro ravvicinato! 6-0!

17′ – Ancora gol del Napoli! Di Lorenzo serve Milik con un passaggio filtrante in area, il polacco con il sinistro fa 5-0!

16′ – Gol del Napoli! Strapotenza fisica di Koulibaly che in area avversaria anticipa il portiere e quasi in rovesciata segna il 4-0!

8′ – Gol del Napoli! Recupero palla a limite dell’area del Castel di Sangro, pallone per Milik che da posizione centrale fa 3-0!

7′ – Raddoppio del Napoli! Ancora assist di Demme che apre bene per Di Lorenzo in area che da pochi passi batte il portiere!

5′ – Gol del Napoli! Assist morbido di Demme a scavalcare la difesa, Politano stoppa in solitaria, salta il portiere e deposita in rete!

2′ – Prima occasione per il Napoli: punizione corta di Politano per Demme, tiro con il mancino da fuori area ma palla centrale e il portiere del Castel di Sangro para in due tempi.

1′ – Iniziata la partita.

LA FORMAZIONE DEL NAPOLI:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Gaetano; Politano, Milik, Younes.

A disposizione: Contini, Ospina, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Ounas, Lobotka, Mertens, Insigne, Rrahmani, Elmas, Lozano, Llorente, Osimhen, Ciciretti, Senese. Allenatore: Gattuso.

Napoli in campo per la sua prima uscita.

45′ – Terminato il primo match, L’Aquila batte Castel di Sangro per 12-0. Il Napoli sfiderà prima i padroni di casa e poi i vincenti.

40′ – 0-12. Altra rete de L’Aquila, a segno è Maisto su assist di Di Paolo.

34′ – 0-11. Stavolta a segno Di Norcia con un tocco sottomisura.

30′ – 0-10. Doppietta in due minuti per Di Sante.

28′ – 0-9. Di Sante, su assist di Maisto.

24′ – 0-8. Autogol di Micantonio, per L’Aquila che dilaga.

21′ – 0-7. Quaterna di Di Paolo: non c’è storia.

19′ – 0-6. Doppietta anche per Maisto.

16′ – 0-5! Di Paolo firma per la terza volta.

13 – 0-4! Arriva il tris dell’Aquila e, un minuto dopo, il quarto gol per L’Aquila, che si mostra di un’altra pasta rispetto al Castel di Sangro, formazione molto giovane.

7′ – RADDOPPIO DELL’AQUILA – Ancora il centravanti Di Paolo trova il gol, dopo un’azione partita sulla destra.

5′ – GOL DELL’AQUILA! La sblocca l’attaccante Di Paolo con un azione personale.

INIZIATA CASTEL DI SANGRO – L’AQUILA! La perdente affronterà il Napoli per prima, alle ore 18:30.

Buonasera amici di Spazio Napoli, pronti per seguire il debutto del Napoli in questo precampionato abruzzese a Castel di Sangro. Si giocherà dalle 17:30, come primo match, la disputa tra le due concorrenti degli azzurri: Castel di Sangro – L’Aquila. La perdente del match, alle ore 18:30, affronterà per prima gli azzurri, la vincente affronterà il Napoli per secondo alle 19:30.

