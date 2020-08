LIVE – Convegno su Sport e Nutrizione, ADL: “Abbiamo fatto circa 3mila tamponi, ho chiesto al responsabile sanitario della Serie A di attuare una convenzione”

Cari lettori di SpazioNapoli benvenuti alla diretta testuale del Convegno su Sport e Nutrizione che si terrà quest’oggi a Castel di Sangro alle ore 15. Presenti all’evento anche il presidente Aurelio De Laurentiis, mister Gennaro Gattuso e Kostas Manolas.

De Laurentiis: “Ho sottratto lo chef del Napoli ad un prestigioso ristorante. Da parte nostra c’è massima attenzione. Gestiamo giocatori che provengono da paesi diversi, con diverse abitudini e religioni”.

De Laurentiis: “Che rapporto esiste tra Covid e sessualità?”. Il prof. risponde che il virus ha compromesso i contatti ravvicinati e bisogna prestare attenzione.

De Laurentiis: “Il presidente della Lega di Serie C ha fatto una convenzione per fare i tamponi a tutte le squadre in maniera costante. Ieri ho chiamato il responsabile sanitario della Serie A per chiedergli di poter fare una convenzione simile”.

Possiamo dire che il Napoli sta provando a vincere anche a tavola? De Laurentiis: “Abbiamo fatto circa 3000 tamponi realizzati su un centinaio di persone, domani ne faremo altri. Oggi ho autorizzato Canonico a procedere anche per la Primavera. Tranne il caso di Petagna che ha ricevuto il virus dal fratello, gli altri stanno tutti bene”.

Raffaele Canonico: “Con gli atleti di altro livello viviamo una situazione opposta perché l’eccessivo esercizio fisico abbassa le difese immunitarie”. Il prof. risponde che a tal proposito sono importanti anche le diete anti-infiammatorie.

Gattuso: “Si può fare un test per capire se la nostra alimentazione è corretta?”. Il prof. risponde che c’è un test che rileva il grado di infiammazione nel sangue.

De Laurentiis: “Digiuno intermittente si può fare a qualsiasi età?”. Il prof risponde che non c’è nessun limite e non sa se ci sono raccomandazioni specifiche. Non lo consiglio agli anziani. Al che ADL replica: “Anziane? Supermature!” – Il prof conclude: “Quelle che hanno 10 anni più di lei”.

De Laurentiis: “E’ una balla parlare di chi si può permettere un’alimentazione sana e chi no, si tratta di quantità”.

Prende la parola Maurizio Cortese, consulente gastronomico.

De Laurentiis: “Cosa ne pensa del vaccino?”. Il prof risponde che è importantissimo soprattutto per le popolazioni a rischio. Difficile a lungo termine perché il virus potrebbe cambiare forma.

Il prof. Camillo Ricordi parla del picco dei casi in USA e della seconda ondata.

Manolas: “Cosa prendete voi che siete impegnati in prima linea per proteggervi dal virus?”. Il prof. risponde che in molti prendono l’idrossiclorochina, anche se non è consigliata per la popolazione.

Gattuso: “Come possiamo preparare il nostro corpo per combattere meglio l’infezione virale?”. Il prof. risponde con un alimentazione sana e assumendo sostanze protettive per modulare la risposta infiammatoria.

De Laurentiis: “I nostri calciatori hanno effettuato una quarantina di test e a Barcellona si sono sottoposti ad un tampone faringeo estremamente fastidioso. Non si riesce a trovare una metodologia meno invasiva?”. Il prof. risponde che ci sono due test sulla saliva che evitano di effettuare il tampone faringeo e danno risultati nel giro di qualche minuto.

Interviene il prof. Camillo Ricordi che illustra il suo metodo per la cura del diabete e la comunanza tra le suddette terapie e quelle per il Covid-19.

De Laurentiis: “Abbiamo indetto questo convegno per poter studiare come vivere più a lungo, non con le medicine ma alimentandosi bene. Non alimentandoci a dovere sviluppiamo infiammazioni che procurano cancro, impotenza sessuale, ci impediscono di vivere la vita, che è un bene straordinario. Si procrea ma non si educa, ciò è gravissimo. Il convegno vuole essere l’inizio di un ciclo di speranza e benessere”.

