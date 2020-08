Koeman fa “fuori” Suarez, non convocato per il ritiro blaugrana: si prospetta la rescissione!

La rivoluzione in casa blaugrana è appena iniziata e rischia di coinvolgere tutti, nessuno escluso. Lo dimostra l’ultima decisione del nuovo allenatore Ronald Koeman.

Come riporta RAC1, il nuovo tecnico blaugrana avrebbe stilato una possibile lista dei convocati per la pre season del club catalano. Tra questi non figura il profilo di Luis Suarez, che ha scadenza di contratto 2021. Per lui si prospetta la rescissione.

