Zielinski, agente a Napoli per formalizzare il rinnovo: annuncio atteso nelle prossime ore

Il Napoli oltre al mercato acquisti sta lavorando anche sul fronte rinnovi. Negli ultimi minuti ci giunge una notizia rilasciata in esclusiva dalla redazione di calciomercato.it, secondo cui l’agente di Zielinski si troverebbe nella città partenopea per siglare il rinnovo.

“Manca soltanto l’annuncio UFFICIALE per il rinnovo di Piotr Zielinski con la maglia del Napoli. Il suo agente è in città per completare l’operazione. L’agente di Piotr Zielinski è arrivato a Napoli nella giornata di oggi e ha risolto tutte le formalità riguardo al rinnovo del centrocampista polacco. L’annuncio è atteso nelle prossime ore”.

