SKY – Lyanco, trattativa aperta tra Torino e Bologna: il difensore piace anche al Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di gianlucadimarzio.com, sarebbe stato avviato un discorso tra il Torino e il Bologna per il brasiliano Lyanco. Il Toro chiede tra i 12 e i 15 milioni per lasciarlo partire e intanto ha rifiutato l’offerta dello Sporting Lisbona, giudicata troppo bassa (6 milioni per il 50 per cento).

Il calciatore, oltre al Bologna, piace anche al Napoli di Gattuso. Il Torino dal canto suo vorrebbe provare a tenerlo, ma il giocatore è più propenso a provare nuove esperienze.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: