Allan vicino all’addio, Gattuso sogna Veretout per sostituirlo. L’entourage incontrerà la Roma per parlare del suo futuro

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dai colleghi di Calciomercato.com, con l’ormai probabilissima uscita di Allan dalla rosa del Napoli, l’allenatore azzurro Rino Gattuso si starebbe guardando intorno per cercare un nuovo mediano. Anche se, in realtà, secondo Cm.com, nella testa di Ringhio per il centrocampo azzurro ci sarebbe solamente un profilo: quello di Jordan Veretout della Roma. Ecco quanto da evidenziare:

“Con la partenza sempre più probabile e sempre più vicina di Allan, Gattuso chiederà a De Laurentiis un ulteriore sforzo per regalargli un calciatore che completi una linea della quale faranno parte ancora i confermati Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas e ovviamente i due calciatori acquistati nell’ultima finestra di mercato rispettivamente da Lipsia e Celta Vigo (Demme e Lobotka, ndr). E tutti gli indizi portano a un nome ben preciso, quel Jordan Veretout che appare da tempo sul taccuino del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli“.

“Nei giorni scorsi, il suo agente ha ribadito a più riprese la volontà del suo assistito di rispettare il contratto in scadenza nel 2024, ma ha anche lasciato intendere come attenda un incontro con gli esponenti della nuova società per conoscere i progetti futuri del club e le sue ambizioni“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: