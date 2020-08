RAI – Se Dzeko lascerà la Roma, via libera allo scambio Milik-Under: anche Boga può arrivare insieme al turco

Quest’oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma radiofonico Radio Goal, ha preso la parola il noto collega ed esperto di calciomercato RAI Ciro Venerato, che ha parlato tanto del calciomercato azzurro. Si è parlato anche dell’attacco che il Napoli sta formando per la prossima stagione: nello specifico si è parlato di Cengiz Under della Roma e di Jeremie Boga del Sassuolo. Ecco quanto da evidenziare:

“Under? Discorso legato a Dzeko: se Dzeko va via, la Roma si fionderà su Milik, e potrà partire lo scambio col Napoli inserendo proprio Under. Il Napoli lo vuole, è l’obiettivo di piede invertito per l’esterno alto di fascia destra, ma sul lungo termine non mi sento di escludere che Under e Boga possano arrivare insieme. Boga è interessato all’ipotesi Napoli e col suo entourage sta chiedendo la cessione al Sassuolo, che sappiamo essere però una bottega cara. Poi il discorso è anche un altro: il Napoli deve prima vendere, punto. Ad ora non si può davvero sapere cosa accadrà di preciso“.

