SOKRATIS NAPOLI – Il Napoli, vista l’ormai probabilissima uscita di Kalidou Koulibaly e, a sorpresa, anche la possibile di Nikola Maksimovic, vuole tutelarsi acquistando due difensori centrali. Ecco perché, oltre al già bloccato Gabriel del Lille, il Napoli si è fiondato su un difensore esperto come Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma la volontà del Napoli è quella di approfondire i discorsi per lo stopper greco, che può dare agli azzurri esperienza e cattiveria agonistica. Ecco quanto si legge, quest’oggi, sul quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno:

“C’è stato un contatto telefonico con Gattuso, compagno di squadra al Milan che vinse lo scudetto nel 2011. Sokratis va in scadenza di contratto fra dieci mesi, sta provando a convincere l’Arsenal a liberarlo accontentandosi del risparmio dell’ingaggio. Il difensore greco potrebbe così firmare (se il Napoli affonderà il colpo) un nuovo contratto di due o tre anni ad uno stipendio più basso rispetto a quello percepito a Londra“.

MUOVITI A CASTEL DI SANGRO: